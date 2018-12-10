الخبر 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستنطلق بعد غد، فعاليات الاجتماع العلمي التاسع والعشرين للأمراض الباطنية، الذي ينظمه قسم الأمراض الباطنية بالتعاون مع إدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في المجمع السكني رقم 1 بمقر المستشفى بمحافظة الخبر.وأفاد رئيس اللجنة المنظمة رئيس قسم الباطنة بالمستشفى الدكتور عبد الله الشهري، أن هذا الاجتماع العلمي، الذي يستمر يومين، سيضم نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الباطنية والغدد الصماء وجراحة السمنة وذلك لأهميته بين أفراد المجتمع، كما سيطرح عددًا من القضايا والحلول الطبية المتعلقة بأمراض السمنة والغدد الصماء مثل أسبابها وأخطارها وتأثيرها على القلب والرئتين والاوعية الدموية وعلاجها طبيا أو جراحياً، مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أجازت 13 ساعة معتمدة للمشاركين.وأضاف الدكتور الشهري، أن تناول الاجتماع لهذا الموضوع جاء نظراً لأهميته ولما له من انتشار بين أفراد المجتمع حيث بلغت نسبة السمنة حسب الدراسات ٣٥٪ والذي يدعو للتوعية بأهمية الصحة العامة وضرورة تجنب تناول الوجبات بشكل مفرط والنتائج السلبية التي نتنج عنها، والحث على ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أنه ستعقد على هامش الاجتماع مسابقة لتقديم الأبحاث المتعلقة بالطب الباطني.// انتهى //17:38ت م0203