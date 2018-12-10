تبوك 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك اليوم, لقاء مفتوحاً مع معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، جمع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة وأصحاب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال وعدد من المهتمين بشأن الارصاد وحماية البيئة، بحضور نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد بن محمد الانصاري، ومدير عام الهيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي ونائب مدير الادارة العامة للتراخيص البيئية بالهيئة الدكتور فهد البيشي .ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك سعيد العسيري في بداية اللقاء, بمعالي رئيس الهيئة والوفد المرافق له الذي يزور منطقة تبوك حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد مع المحاور ذات العلاقة بالظواهر الجوية والبيئية والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالات الأرصاد والملاحة الجوية والبحرية وتوقعات الطقس والمراقبة البيئية وحماية الغطاء النباتي .وأستعرض الدكتور الثقفي مبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأهدافها الاستراتيجية وآليات عملها وتطبيقها للمعايير في المراقبة البيئية والتنسيق والتواصل للحد من التلوث, مفيدا أنه وتماشيا مع رؤية المملكة 2030, في الاهتمام بالبيئة على مستوى المملكة وصون مواردها الطبيعية، فإن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تواكب الرؤية من خلال العمل على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لتطوير أعمال الهيئة في مجال الرصد والمجال البيئي.ولفت إلى أن الهيئة خطت خطوات متسارعة في المجالين، حيث تمكنت من تغطية جميع أنحاء المملكة من خلال توفير الأجهزة والتقنيات الأرصادية والبيئية التي تكفل لها الحصول على أدق المعلومات لتسهم في تقديم خدمات الأرصاد والبيئة للمستفيدين منها سواء قطاعات حكومية أو خاصة وكذلك للجمهور, مشيداً بالدعم المتواصل الذي حظيت به الهيئة من القيادة الرشيدة، التي تسعى من خلاله إلى تحقيق الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية من أجل صون البيئة من التلوث، وكذلك من خلال الرصد السريع والآني للأحوال الجوية، ونشر الوعي الأرصادي في المجتمع السعودي.وأكد الثقفي أن الهيئة لم تمنح تراخيصها لأي جهات أو لجان أو جمعيات معنية بالظواهر الجوية، عدا تسمية الظواهر الجوية، وان الجهة الوحيدة والمُخولة في المملكة لبث أخبار توقعات الطقس هي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, مطالباً الجميع الحرص على استقاء المعلومات المتعلقة بالأحوال والتقلبات الجوية من الهيئة كونها المصدر الموثوق, مشيراً إلى التميّز والتعاون بين الهيئة وكافة القطاعات الأخرى في إرسال التنبيهات والتقارير، وسرعة تمرير المعلومات فيما بينها.وفي ختام اللقاء, قدّم رئيس مجلس إدارة الغرفة، باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بشأن الارصاد والبيئة بمنطقة تبوك, شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والوفد المرافق له على هذا اللقاء، وما قدم فيه من محاور ونقاشات ومقترحات ومعلومات، التي من أهدافها المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة ضمن إطار التنمية المستدامة لوطننا.// انتهى //17:43ت م0205