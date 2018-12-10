المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة التوعية الفكرية التابعة لإدارة الأمن الفكري ,بالمدينة المنورة اليوم محاضرة بعنوان ( أحكام البيعة في الإسلام) ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور منسوبي الوكالة .وذكر فضيلته خلال المحاضرة تعريف البيعة في اللغة والشرع موضحاً أنها في اللغة تعني المعاهدة والمعاقدة وفي الشرع إعطاء العهد من المبايع للمبايع له على السمع والطاعة في غير معصية لله في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته في الأمر وتفويض الأمر له .وبين فضيلته كيفية البيعة لولي الأمر في أن يبايعه أهل الحل والعقد ، الذين يصلون إليه ، مشيرا الى أن البيعة تتم ولو لم يصل إلى ولي الأمر ، موضحا أن البيعة عقيدة وعبادة يدين بها لله ، ولا يشترط أن يباع فيها كل الناس ، لافتاً فضيلته إلى خطر بيعة الجماعات المتعددة وأنها بدعة لا تجوز .كما بين فضيلته صفة البيعة بأنها في حق الرجال بالقول والفعل أما النساء فيكفي بالكلام ثم بين صور المبايعة بأنها إما بالمصافحة والكلام أو بالكلام فقط أو بالكتابة , مشيراً إلى شروط صحة البيعة في أن يكون المتولي لهذه البيعة من أهل الحل والعقد قبل العامة لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ، وأن تكون البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد, مشيرا إلى مقتضيات البيعة وهي النصح لولي الأمر والدعاء له بصلاح النية والعمل وإقامته على الخير وإعانته عليه ، مضيفاً أنه من حقه عدم الخروج عليه لدرء الفساد .واختتم الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر محاضرته بذكر البيعات التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح وقعت ، وذكر أن أدلة السنة على خمس بيعات وهي ، البيعة على الإسلام والبيعة على النصرة والمنعة والبيعة على الموت في سبيل الله والبيعة على الهجرة والبيعة على السمع والطاعة.//انتهى//17:47ت م0206