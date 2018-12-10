جدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأطلقت جامعة جدة اليوم, اللقاء التعريفي السنوي لبرنامج استقطاب ورعاية الموهوبين لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي بمدارس جدة، بحضور المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور عامر الزايدي ، والمشرف العام على ادارة استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة الدكتور فيصل العامري، ومدير رعاية الموهبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي، ومدير الشراكات بتعليم جدة خالد الشهري، وعدد من الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية، وذلك بمقر الجامعة في الفيصلية .وفي مستهل اللقاء قدّم الدكتور العامري عرضاً مرئياً تناول فيه أهم البرامج التي تقدمها الجامعة لهذه الشريحة من الطلاب والطالبات كبرنامج التخصيص المباشر، وبرنامج التسريع الاكاديمي، وبرنامج التسجيل المزدوج، وشروط وضوابط القبول بكل برنامج ومعاييره الخاصة به .بعد ذلك تناول المسؤول عن المرحلة التحضيرية بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أكرم العقبي في عرض مرئي السنة التحضيرية وأهدافها وخططها القادمة، ونظام القبول والتسجيل، ومراحله وبرامجه المختلفة, تلى ذلك عرض فيلم تعريفي قصير عن جامعة جدة ثم شرح عملي لآلية وخطوات القبول بجامعة جدة ليفتح، ومن ثم فتح باب الحوار مع الطلاب والطالبات .وفي ختام اللقاء, أعلن الدكتور الزايدي عن قبول جميع الطلاب المتميزين الحاضرين للقاء بجامعة جدة في العام القادم .// انتهى //17:47ت م0207