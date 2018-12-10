تونس 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في تونس دياغو زوريلا، وممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تونس تيريزا البيرو.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن اللقاء الذي يأتي في اطار الاحتفال بسبعينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموافق للعاشر من ديسمبر تناول التطور الديمقراطي وقضايا حقوق الإنسان في تونس.// انتهى //18:05ت م0211