القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسقام الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي بزيارة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، التقى خلالها الرئيس التنفيذي للمدينة الدكتور شريف صدقي ورؤساء المراكز البحثية.وأشارت الملحقية في بيان اليوم، إلى أن اللقاء استعرض طبيعة التعليم والمناهج وطرق التدريس داخل المدينة والبرامج التي تقدمها للباحثين، وأنظمة القبول وطبيعة الأبحاث والأنشطة العلمية التي تقوم بها المدينة، وخطط المدينة المستقبلية للتوسع والشراكات الدولية للمدينة مع الجهات البحثية الدولية.// انتهى //19:15ت م0241