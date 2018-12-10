القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، سكرتير عام تجمع الكوميسا تشيليشي كابويبوي التي تزور القاهرة حاليًا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء بحث تفعيل المشروعات المشتركة لتنمية البنية التحتية في دول الكوميسا، وناقش الدور المحوري للشباب والمرأة في القارة في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.// انتهى //19:16ت م0242