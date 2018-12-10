عام / الرئيس المصري يبحث تفعيل المشروعات المشتركة مع سكرتير عام تجمع الكوميسا
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
القاهرة 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، سكرتير عام تجمع الكوميسا تشيليشي كابويبوي التي تزور القاهرة حاليًا.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء بحث تفعيل المشروعات المشتركة لتنمية البنية التحتية في دول الكوميسا، وناقش الدور المحوري للشباب والمرأة في القارة في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.
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19:16ت م
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