نيويورك 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم، على تراجع بقيادة أسهم شركة آبل المالية وأسهم الرعاية الصحية ، حيث تراجعت أكثر بعد أكبر انخفاض لها منذ مارس الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن النمو العالمي ، والحرب التجارية بين الصين-الولايات المتحدة وعدم اليقين بمصير اتفاق بريكست الانجليزي.وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي الذي يقع بالفعل في المنطقة الحمراء في العام بعد انخفاضه الأسبوع الماضي بأكثر من 4.5 في المئة بنسبة 0.5-0.6 في المئة أخرى ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بشكل هامشي.وانخفض مؤشر داو جونز بمقدار 149.20 نقطة ، أو بنسبة 0.61 في المئة عند 24،239.75 ، وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 11.91 نقطة أو 0.45 في المئة عند 2،621.17 ، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 10.97 نقطة أو بنسبة 0.16 في المئة مسجلًا 6،980.23 نقطة.// انتهى //19:18ت م0243