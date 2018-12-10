واشنطن 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأفادت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية اليوم أن عاصفة ثلجية ضربت عدة مناطق في جنوب وجنوب شرقي الولايات المتحدة تسببت في حوادث مرورية وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وإلغاء مئات الرحلات الجوية.وأوضحت الهيئة في بيان أن سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة في عدة ولايات أمريكية، خاصة في المناطق الواقعة في شمال غربي ولاية نورث كارولاينا وجنوب ولاية فرجينيا، يتوقع أن يستمر تساقط الثلوح لليوم الاثنين.وقالت تقارير إن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 240 ألف شخص في نورث كارولاينا، وسجل أيضًا انقطاع الخدمة في أجزاء من ولايات آلاباما وجورجيا وساوث كارولاينا وتينيسي وفرجينيا.وألغت شركات الطيران أكثر من ألف رحلة جوية بسبب الطقس ، ونصحت شركات طيران المسافرين بمراجعة مواعيد رحلاتهم قبل التوجه للمطارات.// انتهى //19:33ت م0247