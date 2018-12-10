مراكش 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسشاركت اليمن اليوم في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة المنعقد في مدينة مراكش خلال الفترة من 10 وحتى 11 ديسمبر الجاري بوفد ترأسه وزير المغتربين علوي بافقيه.وأكد وزير المغتربين اليمني المهندس علوي بافقيه في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، دعم الجمهورية اليمنية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية، الذي يعد خطوة مهمة على مستوى العالم ويشكل أولى الخطوات الجادة من مختلف دول العالم حول حقوق المهاجرين ودورهم في التنمية وأهمية جعل الهجرة بين الشعوب آمنة ومنظمة.وجدد بافقيه حرص اليمن على تفعيل هذا الاتفاق العالمي كون اليمن تعاني من قضايا الهجرة سواًء كبلد مصدر أو بلد مستقبل للمهاجرين.وأقرت نحو 150 دولة ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة في افتتاح المؤتمر.وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.// انتهى //19:35ت م0249