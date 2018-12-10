لندن 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم على هامش إجتماعات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكو ماس.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الخارجية البريطانية، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها الاتفاق النووي الإيراني وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأوروبية.// انتهى //19:43ت م0253