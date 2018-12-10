الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية لتمويل المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة"، وذلك في مقر غرفة الأحساء .وتسعى الورشة إلى بيان مساهمة الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة وتحقيق هدف من أهداف استراتيجية الصندوق بدعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في تلك المشاريع التي تمتاز بترشيد المياه ورفع الطاقة الإنتاجية باستغلال وحدة المساحة وذلك برفع نسبة التمويل من 50% إلى نسبة تصل إلى 70% من قيمة المبلغ المستثمر في المشروع لقطاع الدواجن وقطاع الاستزراع المائي وكذلك قطاع البيوت المحمية المكيفة بهدف تشجيع عملائه للاستثمار في القطاع الزراعي .الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية أطلق في الآونة الأخيرة عدة منتجات تمثلت في برنامج تمويل استيراد الأعلاف الخضراء وبرنامج تمويل التكاليف التشغيلية لمربي الماشية وكذلك برنامج ضمان استيراد الحطب، ويسعى الصندوق كذلك لإطلاق برنامج تمويل العيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية، بهدف المساهمة في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع المجالات.// انتهى //20:22ت م0261