الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساختتمت الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة وذلك بإقامة خمس مباريات جمعت النصر مع الفتح، والنهضة مع الأهلي، والاتحاد مع السلام، والوحدة مع الأنصار، والهلال مع أحد.وتمكن الفتح من الفوز على مضيفه النصر82-77 في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 5 نقاط في المركز الثامن.وحقق الأهلي فوزًا على مضيفه النهضة بنتيجة 83-66 في المباراة التي جرت بينهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما حل النهضة في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه السلام بنتيجة 81-44 في المباراة التي جرت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما حل السلام في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.وتغلب الوحدة على حساب ضيفه الأنصار بنتيجة 76-63 في المباراة التي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ليحتل المركز السادس بـ 6 نقاط، فيما جاء الأنصار في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.وعاد أحد بفوز على الهلال بنتيجة 74-70 على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض،ليرفع أحد رصيده لـ 8 نقاط في المركز الثاني، فيما وصل رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز السابع.// انتهى //20:32ت م0262