الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستختتم غداً الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمباراة الإياب بين فريق الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه فريق الإسماعيلي المصري التي ستقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء .ويطمح الفريقين لحسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بتحقيق الفوز والعبور، خاصةً بعدما تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي أقيم أخيراً في مدينة الإسماعيلية المصرية، حيث سيدخل أصحاب الأرض المباراة برغبة لتحقيق الانتصار يعززها دعم جماهيري كبير منتظر أن تكتظ به مدرجات ملعب محمد الخامس خاصةً بعدما حقق الفريق المغربي تفوقاً قارياً إثر حصوله على البطولة الإفريقية، بينما يسعى الضيوف إلى مفاجأة أصحاب الأرض وكسب اللقاء والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للبقاء في البطولة إلى جانب فريق الاتحاد السكندري المصري المتأهل بعدما خرج فريقا الأهلي والزمالك من دور الـ 16 .// انتهى //20:37ت م0263