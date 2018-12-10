الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستأهل الجزائري حسان محمد إلى الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة الأساتذة العرب بنسختها الثانية ليواجه المصري شريف مأمون غداً على ملاعب معهد إعداد القادة في العاصمة السعودية الرياض وذلك في نهائي مبكر بين اللاعبين المميزين .وتفوق الجزائري حسان محمد على نظيرة السعودي عبدالرحمن العزام فيما تخطى اللاعب المصري شريف مأمون نظيره اليمني فهد خالد .وجرت منافسات فئة الفردي اليوم حيث فاز فيها اللاعب السعودي فهد السعد على نظيرة الإماراتي عبدالرحمن الجناحي بمجموعتين دون مقابل واللاعب الإماراتي عمر بهروزيان على اللاعب العراقي أكرم مصطفى بمجموعتين دون رد ( 6-1 ، 6-3) وشارك في إدارة المباراة الحكم اليمني وجدان عارف ، وفي المواجهة الآخرى لنفس الفئة تغلب اللاعب الكويتي بدر عنتر على اللاعب السعودي عبدالله الفرج بنتيجة ( 6-3 ، 6-3 ) .وشهدت المنافسات تواجد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودية والشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم ، كما عملت الأمانة العامة للاتحاد على توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للاعبين المشاركين، مؤكدين بأن رؤية الاتحاد لهذه البطولة هي تعزيز الجهود والاستفادة من الخبرات.// انتهت //20:41ت م0264