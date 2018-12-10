الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسزار وفد روسي مقر الاتحاد السعودي للجودو بحضور رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد ركن خالد العريني والأمين العام للاتحاد العميد ركن ناصر الغنام ومدرب المنتخب السعودي أدهم وأعضاء الاتحاد .وترأس الوفد الروسي كوربانوف رضوان النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للرقابة واللوائح.وتهدف هذه الزيارة لإقامة عرض جودو مشترك بين الاتحادين السعودي والروسي والترتيب لإقامة معسكر للمنتخب الروسي في المملكة.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد ركن خالد العريني أن الاتحاد السعودي للجودو يسعى إلى تقوية العلاقات الخارجية مع جميع اتحادات الدول ويبارك أي اتفاقية تدعم وتطور وتسهم في الارتقاء بهذه اللعبة وتساعد على انتشارها.وأضاف نحن هدفنا في هذا الاتحاد أن نصل به عنان السماء لنواكب رؤية مملكتنا الحبيبة 2030م ونسهم في إيجاد جيل شاب يصل للعالمية ويشرفنا في كل محفل يشارك به.// انتهى //20:42ت م0265