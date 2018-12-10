الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أمس دورة وقت الريشة في نسختها الأولى للسيدات التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لمدة 3 أيام بالصالة الرياضية لجامعة الأميرة نورة بمشاركة ما يقارب 50 متدربة .وتعد هذه الدورة الثانية بشكل عام التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي ، فقد نظم الاتحاد دورته الأولى لحكمات اللعبة مطلع شهر نوفمبر التي تم خلالها إعداد عشرين حكمة وطنية تقمن بتحكيم بطولات الريشة الطائرة المحلية .وتم تصميم برنامج الدورة ليتناول الحديث عن اللعبة بشكل عام ، ومهاراتها الأساسية ، وأدواتها و أهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة .من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة البرامج و الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة و تمكينهن رياضيا في مجال لعبة الريشة الطائرة ضمن عضوية الاتحاد الفعالية في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة .// انتهى //20:44ت م0266