رياضي / الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يختتم أولى دوراته للسيدات الريشة
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أمس دورة وقت الريشة في نسختها الأولى للسيدات التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لمدة 3 أيام بالصالة الرياضية لجامعة الأميرة نورة بمشاركة ما يقارب 50 متدربة .
وتعد هذه الدورة الثانية بشكل عام التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي ، فقد نظم الاتحاد دورته الأولى لحكمات اللعبة مطلع شهر نوفمبر التي تم خلالها إعداد عشرين حكمة وطنية تقمن بتحكيم بطولات الريشة الطائرة المحلية .
وتم تصميم برنامج الدورة ليتناول الحديث عن اللعبة بشكل عام ، ومهاراتها الأساسية ، وأدواتها و أهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة .
من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة البرامج و الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة و تمكينهن رياضيا في مجال لعبة الريشة الطائرة ضمن عضوية الاتحاد الفعالية في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة .
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20:44ت م
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