محايل 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسنفذت كلية التقنية بمحايل اليوم، تجربة إخلاء فرضية لمبنى قسم الكهرباء بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة بالكلية, وذلك بمقرها على طريق مركز بحر أبو سكينه .وتكون فريق الإخلاء من لجنة السلامة بقسم الكهرباء بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي وشركة الكهرباء بالمحافظة.وأوضح عميد كلية التقنية بمحايل محمد عسيري أن التجربة اشتملت على توجيه منسوبي القسم من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب إلى نقاط التجمع، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من جميع منسوبي الكلية، وتم إخلاء أكثر من 75 شخصاً من المبنى في وقت قصير ، فيما أصيب 5 أشخاص .وأشار عسيري إلى أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية باحترافية، مشيداً بجهود وتعاون إدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي والكهرباء بالمحافظة والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاح هذه التجربة الفرضية وإسهامهم في تحقيق الهدف المنشود منها.// انتهى //21:00ت م0269