اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على انخفاض
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.36 % ليصل إلى مستوى 3016.99 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 166.02 نقطة إلى 10622.07 نقطة، فيما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الإسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 155.50 نقطة و 8.67 نقطة على الترتيب.
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21:05ت م
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