لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.36 % ليصل إلى مستوى 3016.99 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 166.02 نقطة إلى 10622.07 نقطة، فيما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الإسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 155.50 نقطة و 8.67 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:05ت م0270