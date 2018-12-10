لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم تأخير تصويت مجلس عموم بلادها المقرر له يوم غدٍ على مسودة المغادرة الأوروبية التي توصلت إليها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً.وأوضحت ماي خلال مخاطبتها مجلس العموم أن الخطوة تأتي بسبب تحفظ نواب المجلس على بند "الخطة الاحتياطية" المدرج ضمن الاتفاقية، مبينة إنها ستناقش مع القادة الأوربيين تحفظات النواب قبيل انطلاق القمة الأوروبية المقبلة نهاية هذا الأسبوع.وفي ذات السياق، طالب زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين رئيسة الوزراء بالتنحي في حال عدم قدرتها على تحقيق نتائج أفضل من خلال المفاوضات مع الأوربيين حول بنود المغادرة.كما انخفض الجنية الإسترليني لأدنى مستوى له منذ عام ونصف متأثراً بقلق المستثمرين من رفض مجلس العموم للاتفاقية الأوروبية.// انتهى //21:05ت م0271