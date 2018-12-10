عمّان 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، كبار المسؤولين الأمميين المشاركين في اجتماع رؤساء بعثات الامم المتحدة السياسية وبعثات حفظ السلام في المنطقة.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون بين الأردن والأمم المتحدة، وجهود حل الأزمات الإقليمية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية.واستعرض اللقاء المستجدات الإقليمية، خاصةً تلك المرتبطة بالصراع الفلسطينيين الإسرائيلي.// انتهى //21:29ت م0278