الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرفع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة ، سائلاً المولى القدير أن يمن على هذا الوطن وأبنائه بنعم الأمن والأمان والرخاء.وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم : "يواصل وطننا العزيز بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – مسيرته بخطوات واثقة نحو النمو والتقدم بدعم لا محدود وتوجيهات كريمة رسمت طريق نهضتنا، وتحل الذكرى التي تمثل مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن ونحن ننعم في بلادنا بالتقدم والازدهار بفضل الله عزَّ وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة".واختتم السفير عزام القين تصريحه ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها .// انتهى //21:43ت م0280