الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية السفير سلطان بن عبدالله السلطان أن مناسبة الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تجعلنا نستذكر انطلاقة عهد الخير والنماء بقيادته - رعاه الله - ، حيث نرى منجزات تتحقق ومسارات جديدة انفتحت لنمو وازدهار هذا الوطن الغالي.وقال السلطان: إننا في هذه الذكرى المباركة نهنئ أنفسنا ونحن نرى المستقبل من شرفات رؤيتنا الطموحة، ويلمس المواطن جهداً كبيراً تبذله مؤسسات الدولة، وحضور دولي كبير يليق بوطننا ومكانته بين الأمم .// انتهى //21:46ت م0281