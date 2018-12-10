القاهرة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستين نيلسون والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل دعم آفاق التعاون الأمني وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.وأعرب الوزير المصري عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية.وأكدت الوزيرة الأمريكية من جانبها، على عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات.// انتهى //21:56ت م0282