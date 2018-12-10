الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسخاض سائق فورمولا إي "فيليبي ماسا" منافسة من نوع خاص عندما تسابق بسيارة الجيل الثاني من الفورمولا إي Gen 2 مع طائر صقر الشاهين الذي يُعد أسرع الطيور على كوكب الأرض، الذي انطلق بسرعات تتجاوز 350 كلم/ ساعة.وتواجد السائق فيليبي ماسا في المملكة قبيل بداية السباق الكبير والمنتظر "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية" 2018، الذي سيشهد ولأول مرة مشاركة مجموعة من أساطيرالفورمولا إي والمقرر إقامته يوم 15 ديسمبر ، وخلال هذه المغامرة التنافسية التي تشكّل اختباراً حقيقياً لقدرات الإنسان وتكنولوجيا السيارات المتقدّمة مقابل إمكانات الطيور الجارحة وسط تلال وكثبان الرمال .وتم تدريب طائر الشاهين الجارح كي يركز نصب عينيه هذه المرّة على نوعٍ مختلف من الفرائس في الصحراء ، حيث اندفع نحو الطوق الخلفي لسيارة الجيل الثاني من الفورمولا إي Gen2 المتطوّرة التي تمتاز بتصميمٍ جديدٍ كلياً .وبعد أن ظهرت سيارة الفورمولا إي Gen2 على بُعد 90 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الدرعية التاريخية المُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، عكست المرايا الخلفية للسيارة مخالب صقر الشاهين بوضوح .وقال فيليبي ماسا، سائق الفورمولا إي ضمن فريق "فينتوري: "لقد كان من الرائع فعلاً أن يتم اختياري لمنافسة صقر الشاهين الذي يُعد أسرع الطيور الجارحة على كوكب الأرض وإنها تجربة رائعة ولن أنساها ما حييت، وأنا مسرور جداً لأن سباقات الفورمولا إي استجابت على الفور لطلبات المشجعين والجماهير الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مثل هذه المنافسة الفريدة من نوعها".وأضاف فيليبي: "إن الصور التي تم التقاطها للمنافسة كانت رائعة للغاية، وكنت محظوظاً جداً حينما تم اختياري للمشاركة في هذه التجربة الشيقة، وأتطلع للعودة قريباً إلى مدينة الدرعية مجدداً لخوض منافسات سباق ’السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية‘، الذي سيشكل أول سباقٍ لي في عالم الفورمولا إي، لقد افتقدت طويلاً هذا النوع من المنافسات، وأعتقد أن هذا السباق سيكون واحداً من أكثر التجارب تشويقاً وحماسة وتنافسيّة".يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تنطلق فيها سيارة الفورمولا إي الكهربائية في سباقٍ محموم مع أحد أشهر وأسرع الحيوانات البريّة فخلال العام الماضي، انطلقبطل سباقات الفورمولا إي جان-إريك فيرجن في سباقٍ تنافسي مع حيوان الفهد البرّي في منطقة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، وبعد تسجيل فارقٍ بسيط عن أسرع حيوان ضمن فصيلة الثديّات خلال عام 2017، طالب المشجعون والجمهور بإعادة تنظيم مثل هذه المنافسة، ولكن هذه المرة وسط مزيدٍ من الأجواء التنافسيّة الصعبة، مما نتج عنه تنظيم سباق مع صقر الشاهين بالمملكة.ويمثل السباق الكبير والمنتظر "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية" 2018 الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي" (لعام2018/2019)، والذي يُقام في مدينة الدرعيّة التاريخيّة، وسيحظى المشجّعون والجماهير خلال هذه الفعالية بفرصة الاطلاع عن كثب على الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي والمسماة Gen 2، وكذلك التعرّف على فيليبي ماسا، سائق الفورمولا إي ضمن فريق "فينتوري" ، بالإضافة إلى الأجواء الحماسيّة لسباق الفورمولا إي، سيشتمل موقع السباق على مناطق خاصة بالمشجعين والجماهير الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الترفيهية والثقافية والتراثية والمطاعم والمقاهي ومراكز التجزئة، التي ستوفر جميعها تجارب استثنائية لحاملي تذاكر السباق في مدينة الدرعيّة، وذلك على مدى 3 أيام، اعتباراً من 13 ديسمبر، والذي سيقوم فيه النجمان العالميّان إنريكي ايغليسياس وجيسون ديرولو بافتتاح الحفل الموسيقي الأوّل في إطار سلسلة حفلات موسيقية ستُقام على مدى 3 أمسيات استثنائية، وفي يوم 14 ديسمبر، ستشتعل الأجواء بالحماس مع أغاني أسطورة الموسيقى العربية عمرو دياب الذي حصد العديد من الجوائز العالمية المرموقة، ونخبة من الفنانين المعروفين عالمياً، أمثال نجوم موسيقى الهيب هوب ’بلاك آيد بيز‘ ليحظى الجمهور بتجربة استثنائية وحافلة، وخلال يوم تنظيم السباق في 15 ديسمبر، وبعد أن تبدأ حشود الجماهير الرياضية باختبار أجواء الحماس والتشويق للسباق المنتظر ’ السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية‘، ستُختتم الأجواء الفنيّة الرائعة في اليوم نفسه بحفلٍ مُميز لفرقة الغناء الأمريكية المعروفة ’ون ريبابليك‘، ومنسق الأغاني الشهير والمنتج العالمي ديفيد غيتا.وتتوافر التذاكر الخاصة بالسباق الكبير والمنتظر للبيع حالياً عبر الرابط : http://fiaformulae.com/Ad-Diriyah ، وكذلك لدى نقاط البيع في "الرياض بارك مول"، وساحة العود، وحلبة سباق سيارات "دووس كارتينج" (التذاكر من فئة "جراند ستاند" للأيام الثلاثة من "دوس" حصرياً) وصالة سفن كار لاونج.// انتهى //22:47ت م0285