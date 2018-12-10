الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة الـ 16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مواجهات، تجمع بين ضمك والكوكب، والجيل مع النهضة، والوشم والجبلين، والعروبة والشعلة، والطائي أمام الخليج.ويواجه فريق ضمك ثالث الترتيب بـ 26 نقطة مضيفه الكوكب الثامن عشر برصيد 16 نقطة، على ملعب نادي الشعلة بالخرج ، ويلتقي الجيل السادس برصيد 23 نقطة مع النهضة التاسع عشر بـ 15 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساءويستضيف الوشم الثالث عشر بـ 19 نقطة نظيره الجبلين العاشر بـ 20 نقطة، وذلك على ملعبه في شقراء ، وعلى ملعبه في الجوف، يخوض فريق العروبة السادس عشر برصيد 18 نقطة مواجهة أمام نظيره الشعلة الخامس عشر بنفس عدد النقاط ، ويستضيف الطائي السابع عشر بـ 17 نقطة، نظيره الخليج الثامن بـ 21 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.وتستكمل مباريات الجولة بعد غد بـ 5 لقاءات أخرى تجمع بين أبها والنجوم، وجدة مع المجزل، والقيصومة مع العين، وهجر أمام الأنصار، والعدالة مع نجران.ويستضيف فريق أبها متصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، نظيره النجوم الرابع عشر بـ 18 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وعلى ملعب نادي الحمادة، يخرج جدة الوصيف بـ 26 نقطة، لمواجهة مضيفه المجزل الحادي عشر برصيد 19 نقطة ، ويحل القيصومة صاحب المركز الـ20 برصيد 10 نقاط، ضيفا على فريق العين الثاني عشر بـ 19 نقطة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.ويلعب فريق هجر الخامس بـ 23 نقطة مع الأنصار الرابع برصيد 24 نقطة، وذلك على ملعب الأخير في المدينة المنورة ، ويستضيف العدالة تاسع الترتيب بـ 21 نقطة، نظيره نجران السابع بنفس الرصيد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .// انتهى //22:48ت م0286