طرابلس 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم في العاصمة طرابلس، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.وجدد السفير البريطاني خلال اللقاء التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقاً لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين .// انتهى //22:56ت م0288