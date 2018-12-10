غزة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تُقام قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة كل يوم اثنين.وأوضحت مصادر محلية وطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع صوب الشبان الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلمياً قبالة منطقة الواحة غرب البلدة، مما أدى لإصابة 11 فلسطينيًا بجروح وآخرين بالاختناق، تمّ علاجهم ميدانياً.// انتهى //22:59ت م0290