عمّان 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا اليوم، أنه سيقدم في العشرين من الشهر الجاري، تقريراً مهماً لمجلس الأمن يتضمن تقييمًا لجهود تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.وقال في تصريحات صحفية مشتركة اليوم مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمّان " مع اقتراب نهاية مهامه كمبعوث أممي لسوريا، فإنه من الضرورة بذل جهد إضافي وبحث كل السبل لدفع العملية السياسية في سوريا قدمًا، وحتى نتمكن من تحقيق ما يريده الجميع، أي الاستقرار في سوريا، فإننا بحاجة إلى عملية سياسية تتمتع بالمصداقية".// انتهى //23:13ت م0292