الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على صحة الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر .وتمنى سموه الشفاء العاجل له، منوهاً سموه بمايتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته .وأعرب الرائد الوادعي عن بالغ شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على حرصه ومشاعره ، مؤكداً على القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدي وضال عن منهج هذه البلاد المباركة .وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن قد قام اليوم بزيارة للرائد الوادعي في مستشفى قوى الأمن ، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود ومدير دوريات أمن منطقة الرياض العميد على بن محمد القحطاني .// انتهى //23:13ت م0293