القاهرة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق بيراميدز لكرة القدم فوزًا ثمينًا على ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.وفي مباراة أخرى تعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه الداخلية بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة، ويصبح الداخلية في المركز الحادي عشر ويليه المصري.// انتهى //23:14ت م0294