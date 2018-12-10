الرباط 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسوقع المغرب والاتحاد الإفريقي اليوم بمدينة مراكش، على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة، الذي كان قد اقترحه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي صادق عليه رؤساء الدول الإفريقية خلال القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي بنواكشوط.ووقع على الاتفاق كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش.وتتجلى مهمة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي سيتخذ من الرباط مقرًا له، في جمع المعلومات وتطوير تبادلها، وكذا تسهيل التنسيق بين الدول الإفريقية حول قضية الهجرة.وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن اتفاق المقر سيوفر الأساس القانوني لإحداث هذا المرصد في المغرب، وأنه سيشكل مساهمة مهمة لفهم أفضل لظاهرة الهجرة، معتبرًا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى بلورة تاريخ خاص بها حول الهجرة، وتطوير الإحصائيات الخاصة بها، موضحًا أن المرصد يسعى ليكون بداية تنزيل الميثاق الدولي حول الهجرة، الذي يعتبر أن فهما أفضل لهذه الظاهرة سيمكن من تدبيرها بشكل أفضل.// انتهى //23:28ت م0295