سكاكا 03 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واساختتمت اليوم فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة الذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف بالتعاون مع مبادرة مركز جمعية الأطفال المعوقين بالجوف ومشاركة الجهات الخيرية والحكومة ، بعنوان " أهلا بالغالين " وذلك في الجوف بلازا .وتضمنت الفعاليات عرض مرئي عن خدمات وجهود فرع الوزارة في خدمة ذوي الإعاقة وجهود المركز الرائدة في رعاية وإيواء شديدي الإعاقة، بالإضافة إلى ركن لتقديم الاستشارات يضم اخصائيات علاج طبيعي ونفسية واجتماعية ونطق ، وركن توعوي شامل للمختصين بالتربية الخاصة لتقديم شرح عن الإعاقات السمعية والتوحد والاستشارات النفسية .وقدم صندوق الموارد البشرية "هدف " خلال مشاركته في الفعاليات فرص وظيفية لذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل وتهيئة البيئة المناسبة لهم .وأوضح مديرة العلاقات العامة بمركز جمعية الأطفال المعوقين بالجوف سحر الخالدي، أن الجمعية تهدف إلى مواجهة الإعاقة وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع، وتأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة ، ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها، وتوفير الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية للطفل المعوق ، كما تهدف إلى مساندة أسرته في التعايش مع الإعاقة وتحجيم أثارها.//انتهى//23:35ت م0297