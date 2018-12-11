الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفد المملكة في أعمال الدورة الـ (21) لمجلس وزراء السياحة العرب التي عقد في الاسكندرية اليوم الاثنين بمشاركة وزراء ومسئولي السياحة في الدول العربية.وأكد سموه أن التعاون العربي في مجال السياحة يعد أفضل نموذج عربي للتعاون المشترك والفاعل، لافتا إلى أن الدول العربية وعت بأهمية السياحة كرافد اقتصادي رئيس وعامل مهم لتوفير فرص العمل والاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي.وقال سموه في تصريحات صحفية بعد اختتام اجتماعات الدورة: لمست أثناء رئاستي المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة كل الدعم والتعاون من الدول العربية ومنسوبي جامعة الدول العربية، وما نسمعه من التعاون العربي المشترك لمسته متحققا بنموذج فريد وفاعل في مجال السياحة".وعد في تصريحه أن السياحة رافد مهم ورئيس من روافد الاقتصاد وأن الكثير من الدول في العالم تحولت إلى الاعتماد عليها بشكل كبير، وفي الوقت الحالي هناك حاجة ماسة للنمو الاقتصادي في ظل التذبذب الذي تعيشه أسعار النفط الذي يعد لبعض الدول من أهم مقومات دخلها، ولعل من النماذج المهمة على سبيل المثال بالاعتماد على السياحة هي مصر في السابق وحاليا بإعادة نمو السياحة، فهي مصدر مهم للدخل وتوفر فرص عمل، وهناك اقتصاديات كثيرة قائمة عليها في المنطقة.وأشار سموه إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى لجذب السياح في مختلف توجهاتهم ليروا المملكة بتنوعها وقيمتها التاريخية، ولعل آخر الجهود في ذلك إطلاق منصة التأشيرات السياحية المتعلقة بالفعاليات السياحية والرياضية، إضافة إلى برنامج رحلات ما بعد العمرة الذي انطلق هذا العام بشكل فاعل ومنظم ويتيح للمعتمرين القيم برحلات سياحية في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تصل تأشيرات الحج والعمرة إلى 30 مليون تأشيرة، وكذلك التنوع السياحي كسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة التعليمية والصحية والرياضية وغيرها.وأوضح سمو رئيس الهيئة إلى أن أنجاز الاستراتيجية السياحية العربية الموحدة أخذت وقتا طويلا، معربا عن شكره لمن عمل عليها، مشيرا إلى أن العمل على تطويرها خلال الثلاثة أشهر لتقر نهائياً، برئاسة معالي وزيرة السياحة المصرية التي تعتبر من أهم الكفاءات في هذا المجال.وعن اجتماع وزراء السياح العرب قال الأمير سلطان: هذا الاجتماع مهم في مجال مهم وهو السياحة التي نعول عليها كأشقائنا المصريين كثيراً ومتفقون معهم على أن قطاع السياحة هو من أهم روافد دعم النمو الاقتصادي ، كما انه أهم عوامل الاستقرار وتوفير فرص العمل، الذي يساهم في الأخير في الاستقرار الاجتماعي والسياسي كذلك، فالسياحة ليست ترف بل هي أهم عوامل التوظيف والأيدي العاملة، وهو ما يتواجد في مصر بشكل كبير، وهو أيضاً ما لمسته من فخامة الرئيس المصري ومن العاملين معه بضرورة إحداث نقلة نوعية في أسرع وقت في الاقتصاد.وناقشت اجتماعات الدورة الـ (21) لمجلس وزراء السياحة العرب عددا من الموضوعات التي تُعنى بتعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية، منها بحث سبل دعم قطاع السياحة والتراث الفلسطيني، وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، والتنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية، ومعايير الجودة السياحية في مجال وكالات السياحة والسفر، وتحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة، وحاضنات الأعمال للمشاريع السياحية، ودور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية، ودور الإعلام السياحي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة، وعددا من الموضوعات الأخرى وأوراق العمل المقدمة من الوفود المشاركة.// انتهى //00:31ت م0302