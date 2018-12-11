نيويورك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة على ارتفاع طفيف اليوم بدعم من المكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.94 نقطة، أو ما يعادل 0.13 بالمئة، إلى 24420.89 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.43 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 2637.51 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 51.27 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 7020.52 نقطة.// انتهى //00:33ت م0303