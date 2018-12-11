الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسمنحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية وإحدى أكبر الجامعات المتخصصة في الدول العربية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، درجة الدكتوراه الفخرية نظير جهود سموه في تطوير السياحة العربية والطيران والعمل الخيري.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة ال 21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في الاسكندرية اليوم، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور ممثلي جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، واتحاد الكتاب السياحيين العرب، وممثلي الدول العربية الأعضاء.وتوجه سمو الأمير سلطان بن سلمان بالشكر والتقدير إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئتها على اختياره لنيل درجة الدكتوراه الفخرية، مشيداً بما تمثله الأكاديمية من قيمة علمية عالية في الأمة العربية، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها لتحقيق الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعي وخدمة المجتمع والبحث العلمي.// انتهى //00:35ت م0304