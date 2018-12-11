ظهران الجنوب 03ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10ديسمبر 2018 ماحتفلت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة في قسم التربية الخاصة بقطاعي " البنين والبنات " ، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018 ، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية ومستشفى ظهران الجنوب العام , بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سعيد الوادعي، وعدد من طلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية وفصول التربية الخاصة وأولياء الأمور بهدف التعريف بحقوق ذوي الإعاقة وواجبات المجتمع نحوهم.واشتمل الحفل الذي أقيم اليوم على مسرح اللجنة الاجتماعية على كلمات ومسابقات ترفيهية ورياضية وثقافية ومعرض لأعمال المعاقين .وأكد رئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة علي آل مريع , أهمية البرنامج في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات ( التعليمية، والتأهيلية، والرياضية، والترفيهية، والمادية، والدمج المجتمعي ) وضرورة تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم ، ودمجهم مع الأصحاء بمثل هذه الفعاليات والأنشطة .وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والدروع على المشاركين في تفعيل هذه المناسبة.// انتهى //00:56ت م0306