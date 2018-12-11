سياسي / الرئيس الروسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
موسكو 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .
وأفاد بيان للكرملين أن الاتصال تركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين،إضافة إلى مناقشة الأزمة السورية والوضع الأمني الاستراتيجي فيما يتعلق بنوايا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ متوسطة والقصيرة المدى.
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