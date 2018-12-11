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الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس التونسي
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعد
ولي العهد يطلق حقبة جديدة من التنمية بتدشين مدينة الملك سلمان للطاقة
أمير تبوك: الملك وولي عهده يهتمان بالشهداء وذويهم
فيصل بن مشعل يفتتح مركز الوثائق والمحفوظات بالإمارة
نائب أمير الرياض يستقبل مدير الجوازات
فيصل بن بندر يلتقي سفير أستراليا ومدير الجوازات
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي
القوات المشتركة للتحالف تجدد دعمها للمبعوث الأممي لليمن في المجالات كافة
وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيز
آل الشيخ يستقبل سفير البحرين وعضو البرلمان الباكستاني
وزير التعليم يدشن «بيعة وولاء» .. ويوجّه ببرنامج تعليمي جديد
الخارجية الأميركية: دعم «التحالف» من مصلحتنا
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