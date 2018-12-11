الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس التونسيولي العهد يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن سعدولي العهد يطلق حقبة جديدة من التنمية بتدشين مدينة الملك سلمان للطاقةأمير تبوك: الملك وولي عهده يهتمان بالشهداء وذويهمفيصل بن مشعل يفتتح مركز الوثائق والمحفوظات بالإمارةنائب أمير الرياض يستقبل مدير الجوازاتفيصل بن بندر يلتقي سفير أستراليا ومدير الجوازاتوزير الخارجية يلتقي نظيره التونسيالقوات المشتركة للتحالف تجدد دعمها للمبعوث الأممي لليمن في المجالات كافةوزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبدالعزيزآل الشيخ يستقبل سفير البحرين وعضو البرلمان الباكستانيوزير التعليم يدشن «بيعة وولاء» .. ويوجّه ببرنامج تعليمي جديدالخارجية الأميركية: دعم «التحالف» من مصلحتنا// يتبع //06:02ت م0003