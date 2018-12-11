وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (المدينة الحلم تجسد الرؤية): شهد الأمس حدثاً عظيماً ومهماً، في مسيرة نهضة بلادنا وتطويرها على أحدث الطرق والوسائل، هذا الحدث هو وضع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية، على مساحة 50 كيلو متر مربع.وأضافت أن الأهداف التنموية والاقتصادية للمدينة الجديدة، وضخامة الأرقام التي تحتويها،تكشف أننا أمام مشروع عملاق، سيحدث الفارق المأمول في قطاع الطاقة، ليس هذا فحسب، وإنما سيكون نواة لعدة مشروعات أخرى مماثلة، ستنقل المملكة إلى أعتاب عهد جديد من تاريخها الاقتصادي، فما شهدناه بالأمس، هو "المدينة الحلم".وأوضحت أن المراقب يقف أمام تعدد أهداف المشروع في مرحلته الأولى لجذب ما يزيد على 120 استثماراً، فضلاً عن ضمها 5 مناطق رئيسة، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 8 ملايين طن متري من الشحن سنوياً، كما تضم منطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب، وتتسع لعشرة مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيراً منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.وبينت أن الأرقام والطموحات والأهداف تؤكد أن المدينة "الحلم" هي ترجمة واقعية، لمتطلبات وتوجهات رؤية المملكة 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد قبل أكثر من عام مضى، وأكد سموه - آنذاك - أن تلك الرؤية ستعيد صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، وتدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار والتطور والحداثة في جميع المجالات، وفي مقدمتها قطاعي الطاقة والصناعة، وهذا ما يتحقق أمام أعيننا اليوم.وأردفت ان المعطيات، تؤكد أن "سبارك" قادرة على تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحويلها إلى منصة لخدمة الأسواق العالمية، ومن ثم تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الوطني، ومنها توفير فرص عمل، وتنويع الصادرات وزيادتها، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الإيرادات الحكومية، وتطوير المهارات المحلية، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الحضرية وتنمية المناطق، وإظهار ثمار الإصلاحات الاقتصادية.وختمت :ومن هنا، يحق لنا نحن السعوديين، أن نفتخر بقادتنا، وولاة أمرنا، الذين أخذوا عهداً على أنفسهم، أن ينهضوا بالبلاد، ويعززوا التنمية والازدهار فيها، وهذا ما نراه، فكل يوم نشهد خطوة جديدة نحو الأمام، إما بالإعلان عن مشروع جديد، وإما بتدشين آخر، وتتواصل مسيرة التنمية في المملكة، لا يوقفها أحد، ولا تعطلها أي معوقات، تستمد وقودها، من عزيمة هذا الوطن، وإصراره على أن يكون دائماً وأبداً في المقدمة.// يتبع //06:02ت م0004