و قالت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (المملكة باتجاه المستقبل): تمثل مناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحظة تاريخية لكل المواطنين السعوديين، فمن يتأمل ما تم خلال السنوات القليلة الماضية سيلاحظ تطورا على كل الأصعدة.وأضافت أن عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مضت المملكة بخطى مطمئنة نحو المستقبل وهي ترسم لنفسها رؤية واضحة الملامح طموحة الأهداف.وبينت أنه ليس سهلا أن تبني نهضة متنامية في عالم يكاد يئن من شدة الويلات وأن تطور رؤية اجتماعية واقتصادية والإقليم من حولك يواجه حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.وأوضحت أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين التي أثبتت للعالم أجمع بأن أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه هَمّهُ الأول وشغله الشاغل، واعتبار المواطن شريكاً مهماً في النهضة التنموية للمملكة أصبحت ترنو إلى المراتب العليا والمتقدمة ليس في محيطها الإقليمي فقط ولكن في فضائها العالمي، وقد تجسد هذا الطموح بمشاركة المملكة في قمة العشرين الأخيرة في الأرجنتين بوفد رفيع المستوى برئاسة ولي العهد لتكون في قلب الحدث الدولي مع كبريات الاقتصاديات العالمية.وختمت :كل هذه الأحداث والمنجزات تعطي مؤشرات أكيدة بأن المملكة تمضي قدما باتجاه المستقبل وهي أكثر تفاؤلا بالغد وبطموح كبير لا يتوقف عند حد.// انتهى //06:03ت م0006