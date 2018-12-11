طوكيو 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 20ر119 نقطة أو ما يعادل 56ر0% ليصل إلى 30ر21100 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 83ر16 نقطة، أو06ر1%، ليصل إلى 98ر1572 نقطة.// انتهى //07:04ت م0007