طرابلس 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة لبحث توفير احتياجات المنطقة الجنوبية.وأشارت إلى إدانة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إغلاق حقل الشرارة النفطي، مبينًا بأن هذا العمل سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها المجلس، مؤكدًا بأن هذه الأعمال تعود بالسلب على المواطن ولا تؤدي إلى أي حلول وأن من له أي مطالب عليه المطالبة بالطرق السلمية دون المساس بقوت الليبيين.وبينت غضب أعيان الطوارق عقب شن غارة من قبل الأفريكوم على مجموعة من المدنيين وقتلهم، مطالبين حكومة الوفاق والنائب العام التحقيق في الواقعة بشكل شامل وحقيقي.ونقلت تجديد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمهم خطة العمل «المعدلة» التي قدمها المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، وذلك من أجل الدفع قدمًا بعملية التحولالسياسي في ليبيا، معبرين كذلك عن دعمهم نتائج المؤتمر الدولي الخاص بليبيا الذى عقد بإيطاليا يومي 12، 13 نوفمبر الماضي.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرًا إلى أن مطلب الشعب الليبي بالتحول الديمقراطي من أجل الحرية وسيادة القانون لم يتحقق بعد وما يزال قائمًا.// انتهى //07:23ت م0008