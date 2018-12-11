نجران 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسشاركت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" في الحفل الذي نظمته إدارة التربية الخاصة أمس, بمدرسة أحد المتوسطة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة, وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية مسفر الوادعي, ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وتمثلت مشاركة الجمعية في إقامة ركن تعريفي خاص بالخدمات والاستشارات المجانية التي تقدمها الجمعية لذوي الإعاقة وشرح من قبل الأخصائيين من أعضاء الجمعية عن التأخر اللغوي والتوحد, كما تم تقديم بعض الهدايا والمنشورات التوعوية.// انتهى //08:21ت م0009