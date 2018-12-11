تبوك 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس, أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، متناولاً سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //09:47ت م0014