الخرطوم 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توقيع السودان وبيلاروسيا،أمس في مينسك اتفاقيات للتعاون الثنائي شملت المجالات العدلية والقانونية، والإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان وإنتاج اللحوم ومشروعات للمنتجات الزراعية.وأشارت الصحف تحذير قوات المقاومة اليمنية أمس، من استمرار انتهاكات وجرائم ميليشيات الحوثي ، ضد المدنيين العزل بمدينة الحديدة.وعرجت على إصابة 11 فلسطينياً أمس ، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة.ونقلت صحف الصباح عن مسؤولون محليون في أفغانستان أمس، مقتل ما لايقل عن 32 فرداً من قوات الأمن الأفغانية في عدة هجمات شنتها عناصر طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد.ونشرت صحف السودان إعلان رئيس مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش، ناصر بوريطة أمس ، إقرار ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي يهدف إلى تحسين السيطرة على الهجرة على مستوى العالم.// انتهى //10:19ت م0019