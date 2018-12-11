بريدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأطلقت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس، بمنطقة القصيم حملة توعوية شاملة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك ضمن الفعاليات المشاركة في اليوم الدولي لمكافحة الفساد.وتنوعت عناصر الحملة على أنواع مختلفة من الوسائل الإعلانية في الطرق العامة والميادين والشاشات التلفزيونية بمدينة بريدة وفي كافة محافظات ومراكز منطقة القصيم، بمشاركة كافة بلديات المنطقة.وتضمنت المشاركة إقامة جناح توعوي لأنشطة ورسائل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أقيم في البهو الرئيسي بمبنى أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة، تضمن توزيع المطبوعات التوعوية للهيئة لعموم المنسوبين والمراجعين.// انتهى //10:43ت م0020