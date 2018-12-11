تبوك 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البلوي في وفاة والدته رحمها الله.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للدكتور البلوي ولأسرتهم كافة بوفاة فقيدتهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب الدكتور إبراهيم البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //10:44ت م0021