المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس، محاضرة بعنوان "نحو مجتمع حيوي"، ألقاها أمين عام الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة الدكتور طارق معلا، وذلك في مقر الوكالة بالمدينة المنورة.وتناولت المحاضرة الإسهامات التي تمكّن الأفراد من تحقيق مجتمع حيوي ينعم بالصحة الجيدة, والبيئة النظيفة المستدامة, إلى جانب أهمية العمل على تطوير الخدمات, ونشر الوعي الصحي والثقافي بين أفراده, بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مجتمع حيوي متكامل, يُعنى بالابتكار والتنافس في العمل الخيري.وأكّد الدكتور معلا خلال المحاضرة التي استهدفت منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضرورة تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، إضافةً إلى مشاركة القطاع غير الربحيّ في العمل الاجتماعي من خلال الجمعيات المتخصصة, وتطبيق ذلك بوعيّ وثقافة.// انتهى //11:29ت م0034