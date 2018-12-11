طوباس 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة طوباس وأصابت ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي.وأفادت مصادر محلية في طوباس، أن الاحتلال أصاب ثلاثة شبان بالرصاص الحي بالأطراف، خلال مواجهات اندلعت مع الشبان الفلسطينيين، مبينة أن إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوة أحمد، ومحمود، ومحمد، ويعقوب رضوان دراغمة، بعد دهم منزل ذويهم في المدينة.// انتهى //11:36ت م0036